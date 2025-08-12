El cartagenero Dunamis presenta su EP ‘Lo más exótico en la CTG’

Cartagena

El artista cartagenero Luis Miguel Díaz, mejor conocido en la industria musical como Dunamis, siempre ha logrado conquistar el corazón de sus seguidores con sus letras, algunas de su autoría y otras en colaboración con artistas de gran talla.

Esta vez, Dunamis nos sorprendió con ‘Lo más exótico en la CTG’, un EP de 7 canciones cargadas de historia, amor y versatilidad, el cual realizó junto al equipo de Blacksun.

“La autoría se puede decir que es compartida porque en las canciones que canto yo solo, como por ejemplo ‘Lo más exótico’, ‘No me olvidas’ y ‘Una noche en el Passa Passa’, son 100% de mi autoría pero las colaboraciones como ‘Clásico’ y ‘Hechizado’, que son junto a Yian, y ‘Luz verde’, que es con Kingston Flórez y The Crash; cada uno aportó su granito de arena”, explicó Dunamis.

Asimismo, comentó que cada una de las canciones de este álbum tiene una historia que contar. Por ejemplo ‘No me olvidas’ es una canción que habla sobre una relación amorosa del pasado que por más que pase el tiempo y ya no estes junto a esa persona siempre habrá una historia que recordar.

Por otro lado, ‘En el Passa Passa’ es como una especie de homenaje que Dunamis le hace al movimiento de música urbana que lo vio dar sus primeros pasos en la música. Además, se refiere al tema ‘Lo más exótico’, el cual es el intro del EP, como la canción donde mostró toda su versatilidad.

“‘Lo más exótico en la CTG’ está dirigido a ese público que está sediento de buena música con contenido de calidad, para las personas que saben apreciar los sonidos del caribe como el afro y el dancehall, aquí los juntamos de una manera magistral con los productores, Chisika y Sick de BlackSun, hicimos la mancuerna perfecta para dar un resultado exótico para tus oídos”, resaltó.

Cada canción cuenta con un videoclip, que ya está disponible en su canal de YouTube. “De la parte visual se encargó Toty Vega y Anthony, dos personas que aman lo que hacen y tienen una creatividad única para transformar cualquier espacio vacío en una obra de arte”, mencionó.

En cuanto a sus proyectos, el cartagenero afirmó que viene mucha más música creativa y con la mejor calidad de la mano del gran equipo de Blacksun. Por ahora, le pide a sus seguidores que disfruten de principio a fin su EP.