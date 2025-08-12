¿Cuándo entregan Mi Beca para Empezar 2025? Así puede descargar el comprobante de registro

El programa de apoyos a jóvenes estudiantes conocido como Mi Beca para Empezar, que es entregado por el Gobierno de la Ciudad de México, comenzará dentro de poco a realizar la entrega de las tarjetas a los beneficiarios, pues recordemos que una vez iniciada la temporada escolar del ciclo 2025-2026 de manera mensual se hace la transferencia de la ayuda. De esta forma, se busca que los más pequeños de la capital mexicana reciban un apoyo financiero para poder estudiar sin problemas.

Este subsidio financiero es entregado cada año previo al inicio de clases del segundo semestre. Para este 2025 el receso escolar terminará el 1 de septiembre, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México ha definido que la entrega de la tarjeta y de las primeras transferencias se entreguen 15 días antes. Esto significa que los beneficiarios tendrán los montos desde el miércoles 13 al sábado 16 de agosto.

Leer más: Sheinbaum: amenaza de Trump a cárteles del narco no implican invasión a México

Por lo tanto, la nueva tarjeta va a reemplazar a la anterior y tendrá el objetivo de que los ciudadanos puedan recibir el monto mensual y gastarlo con ella en útiles y uniformes.

Ahora bien, para poder recoger la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar es necesario que los mexicanos lleven su identificación, así como la carta invitación o en su defecto el comprobante de registro, que se puede descargar desde Llave CDMX Expediente.

A diferencia de otros subsidios, el Gobierno de la Ciudad de México explicó que este no interfiere con la inscripción en otros programas. Es decir, los beneficiarios podrán recibir apoyos financieros de otros programas sociales.

¿Cómo puedo descargar el comprobante del registro de Mi Beca para Empezar?

Para poder recibir la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar será necesario que tenga el comprobante de registro, por lo que para descargarlo deberá ingresar a la página oficial del subsidio dando clic aquí o en https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/. Tras esto, deberá iniciar sesión con la cuenta de Llave CDMX.

Una vez inicie sesión, la ciudadanía podrá evidenciar los datos del tutor y del beneficiario. Y justo allí tendrá que dar clic en la flecha para que se descargue el comprobante.

¿Quiénes son los beneficiarios de Mi Beca para Empezar 2025?

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que los beneficiarios del programa son “todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico o en Centros de Atención Múltiple (incluidos mayores de edad) de la Ciudad de México”.

No obstante, los beneficiarios son los que pasarán:

De 6º de primaria a 1º de secundaria.

De 1º de secundaria a 2º de secundaria.

De 2º de secundaria a 3º de secundaria.