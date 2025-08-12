Aspirantes a Señorita Cartagena deslumbraron en traje de baño ante el jurado

Cartagena

En el Hotel Capellán, Aura Cristina Marmolejo Ortega, Estefanny Meza Olascuaga y María Paula Berrío Díaz, aspirantes a Señorita Cartagena vivieron una jornada clave rumbo a la elección.

Las tres aspirantes tuvieron entrevistas con el jurado, integrado por Tatiana Tarón, Catalina Araujo y Giacomo Thiele; y un desfile en vestido de baño, marcando así otro paso firme en este camino.

Este miércoles se realizará la firma del decreto donde se hará oficial el nombre de la nueva representante de Cartagena en el Concurso Nacional de Belleza que se llevará a cabo en el mes de noviembre.