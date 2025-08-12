Así fue el homenaje al senador Miguel Uribe Turbay en la Gobernación de Santander

Bucaramanga

En el patio de banderas de la Gobernación de Santander se rindió homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay tras ser asesinado durante un acto político en Bogotá y que lo mantuvo en una clínica durante más de dos meses luchando por su vida.

En el evento liderado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus recordó el momento en que conoció al excandidato presidencial en Rionnegro, Antioquia cuando el general era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y tuvieron una reunión social y reconoció la inteligencia y la integridad del senador Uribe Turbay.

Durante el homenaje, el mandatario de los santandereanos también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se redoble la seguridad para los candidatos de cara a las elecciones que se desarrollarán el próximo año en el país.

“Esto debe llevarnos a recapacitar sobre lo que estamos haciendo y a que el Estado brinde las garantías para que las personas puedan ejercer el derecho a hacer política en una forma libre y tranquila. Yo he hablado con varios candidatos a diferentes cargos, están muy asustados. Hay candidatos que han decidido no salir a actividades o manifestaciones por su riesgo y yo creo que ahí el gobierno tiene que actuar", dijo el gobernador Díaz Mateus.

Además, reiteró el gobernador en hacer un llamado a todos los actores políticos y a la comunidad en general a que se baje el tono en los discursos y siempre se mantenga el respeto por la persona.