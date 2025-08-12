Aqualia renueva red del alcantarillado en el barrio Kennedy de Santa Cruz de Lorica

Aqualia inició una intervención técnica para resolver el represamiento de aguas residuales en la calle 12 del barrio Kennedy, originado por el deterioro de un tramo de la red de alcantarillado a la altura de la terminal de transportes.

La afectación se presentó en una infraestructura de más de 50 años de antigüedad, construida con tubería de cemento, que se ha desgastado por los gases de las aguas residuales y el cumplimiento de su vida útil. Este daño impide la circulación normal de aguas residuales entre los pozos de inspección, generando la acumulación observada en la zona.

Como parte de la solución, Aqualia reemplaza más de 50 metros lineales de red con tubería de PVC, garantizando durabilidad y eficiencia hidráulica. De manera simultánea, implementa medidas operativas para mitigar el impacto en la comunidad, como la utilización de un equipo de succión-presión para el manejo de las aguas residuales acumuladas en los pozos de inspección.

Las labores han enfrentado retrasos por las constantes lluvias, que dificultan el acceso de maquinaria pesada necesaria para las excavaciones. A pesar de estos desafíos, los trabajos avanzan para dar una solución definitiva a la problemática.

“Sabemos las incomodidades que esta situación ha generado y ofrecemos disculpas a los habitantes del barrio Kennedy. Desde Aqualia estamos trabajando con todo el compromiso técnico y humano para recuperar ese tramo de la infraestructura sanitaria que ya cumplió su vida útil”, afirmó Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba.

Aqualia reitera su disposición permanente para atender las afectaciones derivadas del envejecimiento del sistema de alcantarillado en Santa Cruz de Lorica y continuará informando sobre el avance de la obra.