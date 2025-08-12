A plena luz del día asesinan a un hombre en un centro comercial de Pereira

El hecho ocurrió en el antiguo centro comercial La 14, donde fue asesinado de tres disparos Jorge Eliécer Blandón Llanos de 56 años, que, al parecer, salía de un gimnasio ubicado en la zona.

Presuntamente, un hombre en motocicleta estaba esperando su salida, al verlo le disparó y luego huyó del sitio, así quedó registrado en varias cámaras de seguridad del lugar.

Según el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Diego Rodríguez, su muerte podría estar relacionada con un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales.

“La Policía Metropolitana de Pereira informa que se registró un hecho de afectación a la vida con arma de fuego en el parqueadero del antiguo centro comercial La 14, ubicado en el sector céntrico de la ciudad. La víctima, un hombre de 56 años residente en Pereira, presentaba tres impactos de arma de fuego en la región craneal; las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuenta relacionado con estructuras delincuenciales como ‘Cordillera’ y ‘Rebeldes’. La escena fue acordonada por unidades policiales, mientras que el personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal CTI y la Fiscalía General de la Nación, asumieron los actos urgentes correspondientes para el esclarecimiento del caso”, manifestó el coronel Rodríguez.

Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que este hombre tendría un largo prontuario y sería integrante de la banda delincuencial ‘Cordillera’, además, al parecer, la víctima habría tenido negocios de venta de inmuebles con el padre Darío Valencia, quien fue encontrado muerto en el mes de septiembre del año 2024, luego de su desaparición el 25 de abril del mismo año.

