Presidente de la ANI analizará futuro del peaje de Turbaco: Comité Antipeaje pide revisar anomalías

El Comité No Más Peaje informó al municipio de Turbaco que sostuvo una reunión con el presidente de la ANI Óscar Torres Yarzagaray, quien manifestó su compromiso para encontrar una solución real a la actual coyuntura, señalando que en la etapa de preconstrucción ya se han realizado inversiones, como adquisición de predios y gestión ambiental.

El comité expuso las inconsistencias detectadas en el Contrato 002 de septiembre de 2021 del corredor vial Cartagena-Barranquilla. Este contrato fue suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Autopistas del Caribe S.A.S.

En este ejercicio el actual presidente de la ANI reconoció desconocer muchas de estas irregularidades y solicitó al comité le hiciera llegar toda la documentación y soportes de las anomalías alegadas las cuales deberán ser entregadas lo antes posible para ser estudiado y planear una próxima reunión donde trabajarán en busca de una solución conjunta.

El presidente de la ANI resaltó la labor del comité y la posición del municipio de Turbaco, llevándolo al grado de referencia nacional por su insistencia, persistencia y constancia.

La ANI hizo hincapié que todos los pasos previstos en el contrato deben cumplirse antes de considerar una liquidación anticipada.