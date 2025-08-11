“Me enamoró el proyecto de desarrollo regional”: Natalia Ruiz, rectora U. de Ibagué

Ibagué

Natalia Ruiz Rodgers, completó un mes al frente de la Universidad de Ibagué sin embargo posee un amplio conocimiento de la institución gracias a los dos años que se ha desempeñado como integrante del Consejo Superior lo que le ha permitido tener una visión panorámica y profunda de este plantel educativo que este año cumple 45 años.

En entrevista para Caracol Radio señaló que siempre ha sentido una especial admiración por este proyecto académico cuyo eje es trabajar por el desarrollo regional. Por ese motivo, destacó que todas las acciones están orientadas a ese propósito, eso sí, con un alto contenido de investigación. Insiste que la Universidad debe dar respuestas a los problemas que se presentan en los territorios y resaltó que el profesional egresado de la Universidad de Ibagué debe tener un permanente contacto con la comunidad y eso sí, basado en una información transdisciplinar.

Asimismo, recalcó en mantener todos los procesos orientados a la calidad ratificando la acreditación institucional que se ostenta hace varios años.

Hoy la educación superior a nivel global atraviesa por un momento de amplia reflexión ante la disminución en el número de jóvenes matriculados y las nuevas dinámicas donde ellos buscan programas de más corta duración e incluso muchos jóvenes que deben ser atraídos por la educación superior, al no encontrar en ella una respuesta a sus expectativas de futuro.

Frente a esa realidad, la rectora de la Universidad de Ibagué validó que efectivamente es un momento para repensar los modelos de enseñanza donde la investigación sea transversal y donde el estudiante esté en capacidad de resolver los problemas de su comunidad con la mirada desde diferentes ópticas.

Doctorado

Natalia Ruiz, rectora de la Universidad de Ibagué, también entregó la buena noticia del ofrecimiento de un doctorado en Bioeconomía, el cual es el primero en el país, y fue el resultado de un proceso institucional. Recordó que en esa línea se impulsó el Co-Laboratorio de Investigación en Bioeconomía Regional, COLIBRÍ.

Durante el dialogo en este espacio del Personaje de la Semana, la nueva vocera de esta institución habló sobre los desafíos económicos y el intenso trabajo para garantizar una estabilidad financiera de la Universidad y la creatividad que se debe tener para apalancar nuevos proyectos. Asimismo, entregó su visión sobre la apuesta que están realizando algunas universidades en el país de ofrecer programas técnicos y tecnológicos. Además, el oyente podrá escuchar sobre los pasos que se están dando para alcanzar los objetivos del proyecto de la Universidad Necesaria.

Escuche la entrevista del Personaje de la Semana con Natalia Ruiz Rodgers, rectora de la Universidad de Ibagué.