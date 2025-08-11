Inició elección de consejeros faltantes en el Consejo Distrital de Cultura: este es el cronograma

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), anuncia el inicio del proceso para la elección de los consejeros faltantes en el Consejo Distrital de Cultura y los Consejos Locales de Cultura, como parte de una estrategia de fortalecimiento y dinamización del Sistema Distrital de Cultura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa busca garantizar la participación representativa de todos los sectores culturales y territoriales en los espacios de planificación, concertación y seguimiento de la política pública cultural del Distrito. Con la elección de estos consejeros, se avanza en la consolidación de una estructura más democrática, incluyente y activa para la gestión cultural de la ciudad.

Por tal motivo, se invita a los integrantes de los Consejos de Área Artística y a las organizaciones culturales a participar en los procesos relacionados con la escogencia de los representantes faltantes.

Se han programado reuniones con el fin de elegir las ternas de candidatos, de los cuales saldrá el nuevo representante ante el Consejo Distrital de Cultura para el caso de los consejos de Artes Plásticas y Visuales y Cine, Audiovisuales y Medios Interactivos; y escoger el representante inmediatamente en el caso del Consejo Distrital de Juventudes.

Con relación a las ONG´s Culturales, se realizará una asamblea para la escogencia de la terna para la posterior elección del consejero.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, indicó: “El talento y la creatividad de nuestros artistas son el alma de Cartagena. Su participación activa en estos espacios es fundamental para que las decisiones culturales reflejen sus ideas, experiencias y necesidades reales. Invito a toda la comunidad artística a unirse y ser parte de la construcción del futuro cultural de nuestra ciudad”.

En el mismo sentido, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, aseguró:

“Invitamos a todos nuestros artistas de las áreas convocadas, gestores culturales y representantes de las organizaciones culturales a sumarse a este proceso. La cultura se construye colectivamente, recogiendo las diferentes voces e iniciativas que apuntan al fortalecimiento de nuestro ecosistema cultural”.

Con esta programación, la administración Distrital ratifica su compromiso con la participación ciudadana, la democracia cultural y el fortalecimiento de los procesos artísticos y patrimoniales de Cartagena.

Cronograma

Todas las jornadas se realizarán en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa en las siguientes fechas:

-Consejo de Artes Plásticas y Visuales

Miércoles 13 de agosto

2:00 p.m.

-Consejo Distrital de Juventudes

Jueves 14 de agosto

2:00 p.m.

-Consejo de Cine, Audiovisuales y Medios Interactivos

Viernes 15 de agosto

2:00 p.m.

-ONG’s Culturales

Martes 19 de agosto

2:00 p.m.

Asamblea del sector de músicos de Cartagena

Además de la elección de consejeros, el IPCC, en articulación con el Consejo de Música y el Consejo Distrital de Cultura, invita a la Asamblea del sector de Músicos de Cartagena, con el fin de socializar los proyectos de los entes de participación ciudadana y desarrollar una sesión especial con ProColombia y la Cámara de Comercio de Cartagena, enfocada en oportunidades para el sector musical.

Esta asamblea tendrá lugar en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa el martes 19 de agosto a las 3:00 de la tarde.