Inicia la reparación de la vía 5G Buga – Buenaventura: tres millones de habitantes se beneficiarán

Con una inversión de 3,66 billones de pesos se realizará el proyecto 5G Buga – Buenaventura el cual busca la rehabilitación de 15 kilómetros, la construcción de 35 kilómetros de una nueva calzada y el mantenimiento de los 128 km Origen – Destino del corredor vial (Buenaventura– Loboguerrero–Buga).

“El proyecto de quinta generación Buga – Buenaventura es clave para el suroccidente del país, sus obras traerán enormes beneficios, dado que mejoran la eficiencia en la movilidad de carga y reducen el tiempo de desplazamiento hacia y desde el puerto de Buenaventura” expresó Oscar Torres presidente de la ANI.

De igual manera, esta obra realizará la estabilización de taludes, la construcción de dos túneles cortos que suman 1.4 km y el cambio de equipos electromecánicos en los 17 túneles ya existentes, los cuales comprenden 9.3 km.

La financiación de este proyecto ha sido liderada por JP Morgan, una empresa global que ofrece servicios financieros y que cuenta con una fuerte presencia en Colombia. Además dicha operación financiera fue suscrita por estas seis entidades de banca multilateral y banca local: IDB Invest, IFC, Bancolombia, BBVA, FDN y Bancoldex.

“La solidez de los proyectos de infraestructura vial en el país se ve reflejada en el voto de confianza del sistema financiero, que permite la construcción de infraestructura moderna, sostenible y confiable” dijo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Con estas obras se benefician más de tres millones de habitantes en siete municipios, entre ellos, Buenaventura – Dagua – Calima (Darién) – Restrepo – La Cumbre - Yotoco – Buga, y en general el Valle del Cauca.

Proyectos 5G en Colombia

Estos proyectos de infraestructura, que se encuentran en diferentes etapas de pre construcción y construcción, son cruciales para mejorar la conectividad y movilidad en diversas regiones del país, así como para fortalecer los corredores logísticos que soportan el comercio internacional de Colombia.

Los proyectos que ya cuentan con financiamiento son las Troncales del Magdalena 1 y 2, la Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur (ALO Sur), Accesos Norte Fase II, y la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, que incluye los corredores Accesos Cali-Palmira y Buenaventura-Loboguerrero-Buga.

Las Troncales del Magdalena 1 y 2, que conectarán el interior del país con la Costa Caribe, obtuvieron financiamiento por $2,3 billones y $2,0 billones respectivamente. Estos corredores viales, de gran importancia estratégica, buscan fortalecer el corredor de carga más relevante de Colombia junto con el proyecto Ruta del Sol 3.

En cuanto al Proyecto Accesos Norte Fase II, que mejorará la infraestructura vial en el norte de Bogotá, aseguró $700 mil millones para la ampliación de la Autopista Norte, la Carrera Séptima y la Perimetral de Sopó. Por su parte, el Proyecto ALO Sur, que intervendrá 24,5 kilómetros de vía entre Chusacá y Fontibón, obtuvo $940 mil millones para su ejecución.