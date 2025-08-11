Habitantes en el occidente de Bogotá rinden homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay

Bogotá D.C

Desde que se conoció la m uerte de Uribe Turbay en la madrugada de este lunes 11 de agosto , los habitantes del barrio Modelia Occidental, donde sufrió el atentado el político colombiano, rindieron homenaje al senador y precandidato presidencial.

En el parque El Golfito , las personas pusieron una virgen blanca en el lugar exacto en el Miguel estaba dando su discurso el pasado 7 de junio. Al rededor de la virgen, los visitantes prendieron velas y dejaron flores en homenaje a Uribe Turbay.

“Colombia queda a la deriva por lo que está pasando”, aseguró un vecino de Modelia ante la noticia de la muerte de Uribe Turbay.

“Que noticia tan desgarradora. Desafortunadamente es el país en el que vivimos , pero yo confío en que algún día esto va a cambiar, tiene que cambiar”, expresó una mujer que iba caminando por el parque.

“La verdad estamos sin palabras. Es muy impactante ver cómo el país se deteriora día a día y que las personas de bien tengan que sufrir este tipo de acciones y que los delincuentes estén libres ”, lamentó una habitante del barrio.

Varias personas se detuvieron frente al altar de la virgen para elevar una oración y pedir por la familia Uribe Turbay.