Epigenética: ¿qué es y cómo esta influye en la salud? Claves para una vida sana

¿Qué es la epigenética y cómo esta influye en la salud o la enfermedad, más allá de la información genética con la que venimos al mundo? La doctora Camila Fiorino, médica internista orientada a la medicina de estilo de vida, nos explica y además nos comparte pautas que nos pueden llevar a vivir una vida mucho más sana.

24:13

