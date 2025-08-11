Empresarios y gremios económicos lamentaron el fallecimiento de Miguel Uribe

Los empresarios y gremios económicos lamentaron profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien murió tras más de dos meses en estado crítico debido a las heridas sufridas en un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master manifestó que “con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe. Una voz joven que a pesar de las circunstancias difíciles que le puso la vida, luchó y trabajó por Colombia, que soñaba con seguir haciéndolo y que cae ante la violencia inaceptable de nuestro país.

Es un día de luto para toda Colombia, con él se calla a una voz que creía que Colombia podía ser un país mejor y quería ser parte de ese proceso. Tuve oportunidad de estar con él el último día de su vida antes del acto cobarde que terminó con una joven promesa de la política. Hoy rindo homenaje a su vida. Toda mi solidaridad para su familia. Y todo mi rechazo a la violencia en Colombia.

Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón manifestó en su cuenta de X Hoy Colombia amanece con el corazón roto. La partida de Miguel Uribe Turbay nos duele profundamente. Perdemos a un hombre joven, amigo, apasionado por su país, defensor de la democracia y con una vocación de servicio inquebrantable.

Su vida, marcada por la valentía y el compromiso, nos recuerda que la política debe ser un camino para unir y construir, nunca para dividir ni destruir.

En este momento de dolor, abrazo con respeto y solidaridad a su familia, y a todos quienes compartieron sus sueños por una Colombia mejor. Que su memoria nos inspire a trabajar por Colombia con más fuerza. Descansa en Paz Miguel.

Entre tanto, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, Gonzalo Moreno dijo que con su más profundo dolor y consternación ante la trágica noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida como consecuencia del atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.Desde Fenavi extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de trabajo y a toda la ciudadanía que vio en él una voz comprometida con el futuro del país. Miguel Uribe representó a una generación de líderes que apostaron por el debate democrático, la defensa de las instituciones y la construcción de una Colombia más justa y segura.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture lamentó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay:

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, un hombre íntegro, valiente y comprometido con la democracia, la libertad y el bienestar de Colombia. Expresamos nuestra solidaridad con su esposa, hijos, familiares y amigos, a quienes acompañamos en este momento de profundo dolor.

Colombia necesita reafirmar su compromiso con la vida, el diálogo y la convivencia, rechazando de manera unánime toda forma de violencia. Hoy más que nunca, honremos su memoria trabajando por un país unido, en paz y con instituciones fuertes”

Otro de los gremios que se pronuncio por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay fue el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Frank Pearl señaló que extiendo mis más sentidas condolencias a su esposa, María Claudia Tarazona, a sus hijos, a toda su familia, amigos y compañeros de trabajo. Su muerte es muy triste, dolorosa e indignante para todos los colombianos, y nos convoca, como sociedad, a rechazar categóricamente la violencia y a reafirmar nuestro compromiso con el respeto por la vida y por el ejercicio democrático como única vía legítima para construir un mejor país.

También se pronunciaron el Consejo Gremial, el sector asegurador y demás gremios económicos que lamentaron el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.