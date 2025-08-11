Desmantelado depósito ilegal perteneciente al Clan del Golfo en el sur de Bolívar

En una operación conjunta entre tropas del Batallón de Infantería N.° 4 General Antonio Nariño de la Décima Novena Brigada, unidades orgánicas de la Primera División del Ejército Nacional acantonadas en el sur de Bolívar, la Fuerza Aeroespacial y unidades de la Policía Nacional, se asestó un duro golpe a la estructura del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo en el corregimiento de Las Delicias, municipio de Altos del Rosario, Bolívar.

La operación se ejecutó mediante labores de inteligencia que permitieron la ubicación de un depósito ilegal perteneciente a la subestructura Edwin José Sierra Regino del Clan del Golfo, que opera bajo el mando de alias Arístides Meza Páez.

Durante la operación, se incautó el siguiente material bélico: 812 cartuchos de diferentes calibres, seis fusiles de alto poder (tres AK-47, un FAL y dos R-15), proveedores, mecanismos de lanzamiento, cantimploras y cintelas.

Además, se encontraron 31 brazaletes con las siglas EGC (Ejército Gaitanista de Colombia), utilizados por la organización criminal para identificarse y atemorizar a la comunidad.

Este resultado tiene un impacto directo y positivo en la seguridad del municipio de Altos del Rosario, ya que desarticula la capacidad logística y armamentística del Clan del Golfo. La incautación de este arsenal evita que estas armas sean empleadas para cometer extorsiones, homicidios y otras actividades delictivas que ponían en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la población civil en la región.

El Ejército Nacional seguirá desarrollando operaciones con las diferentes entidades del Estado contra los grupos armados al margen de la ley para afectar de manera contundente su accionar delictivo.