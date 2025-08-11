Desde Risaralda dirigentes políticos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe

La noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, de 39 años de edad, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, ha despertado la reacción de los colombianos quienes lamentan profundamente este fallecimiento, entre ellos mandatarios y líderes políticos del departamento de Risaralda.

Su muerte se presentó en horas de la madrugada de hoy 11 de agosto y fue confirmada por la Fundación Santa Fe, donde estaba internado desde el día del atentado, ocurrido el pasado sábado 07 de junio.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, reaccionó en su cuenta de X, lamentando el deceso de este líder político y señalando que es una "pérdida irreparable para la democracia y el liderazgo político del país"

Desde el Departamento de Risaralda lamentamos profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida tras el atentado del pasado 7 de junio en Fontibón. 🕊️



Su partida representa una pérdida irreparable para la democracia…

Por su parte, el senador pereirano, Juan Pablo Gallo, reacciono en sus redes sociales le dio el sentido pésame a su esposa y a toda su familia.

Duele el alma, duele Miguel, duele Colombia. Descansa en paz, querido amigo y gran colega. A María Claudia y su familia, nuestro abrazo sincero y fraterno.

Un día muy triste para el país…

Un día muy triste para el país… pic.twitter.com/HNP8NEXzoi — Juan Pablo Gallo (@JuanPabloGallo) August 11, 2025

También la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, posteó en sus redes sociales recordando las heridas que deja la violencia política en el país.

Lamento profundamente la muerte de Miguel Uribe. Mis condolencias a su familia y seres queridos. Este es un hecho que nos recuerda el dolor y las heridas que deja la violencia política en nuestro país.

El concejal de Pereira, Nelson Pulido y líder del Centro Democrático en Risaralda, señaló que la muerte de este dirigente político es un duro golpe para el país.

“Hoy despertamos con una noticia que no queríamos escuchar, la muerte de Miguel es sin duda un golpe durísimo a la historia de este país, una historia de tanta violencia, tanto sufrimiento, y lo lamentamos profundamente. Estoy altamente conmovido con la situación, no solo pienso en su familia, mi solidaridad con ellos, mis oraciones, rogarle al Altísimo que lo reciba en el cielo, y pedirle que desde el cielo Miguel nos ayude a cuidar a esta amada patria por la que tanto trabajó, por la que tanto luchó.”