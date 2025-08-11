Comunidad denuncia abandono del parque Juana Rangel de Cuéllar en Cúcuta

Cúcuta.

Habitantes del barrio La Merced en Cúcuta expresan su preocupación por el deterioro y abandono que afecta al parque Juana Rangel de Cuéllar, un espacio emblemático que representa la historia y fundación de la ciudad.

Nora Villamizar, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, aseguró que el parque está perdiendo su valor como espacio público por falta de mantenimiento.

“Hace un año se hizo una solicitud formal a la Gobernación de Norte de Santander, y también se han presentado varias peticiones a la Alcaldía de Cúcuta, pero la respuesta ha sido insuficiente”, señaló Villamizar.

Según ella, la administración solo realizó la reparación del monumento a Juana Rangel, dejando en abandono el entorno, incluyendo pisos, áreas verdes y pintura.

Además, resaltó que el parque presenta deficiencias graves en alumbrado público. Aunque recientemente la Alcaldía respondió que incluirá el parque en el plan de ampliación de cobertura lumínica, los vecinos advierten que la oscuridad aún predomina, lo que aumenta el riesgo de inseguridad y la posibilidad de que el lugar se convierta en refugio de indigentes y delincuentes.

Los residentes hacen un llamado urgente a la Alcaldía de Cúcuta y a la Gobernación de Norte de Santander para que atiendan esta situación y recuperen el parque como un lugar digno y seguro para la comunidad, preservando así un patrimonio histórico para la ciudad y la región.