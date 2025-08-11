Cayó presunto sicario señalado de haber participado en doble homicidio en Cartagena

Cartagena

Un plan candado desplegado por miembros de la Policía Nacional en Cartagena, en la antigua Vía a Ternera, impidió el escape de un presunto homicida.

La oportuna reacción desplegada por uniformados permitió la captura en flagrancia, de alias ‘el Frenyel’, de 22 años, quien presuntamente participó en la muerte de William Pedroza Martínez y Wilson Andrés Ramos Alcázar, de 33 y 23 años, respectivamente, en cercanías a la urbanización Anita el pasado 31 de julio de 2025.

Es de anotar, que alias ‘el Frenyel’, le registra una anotación como indiciado por el delito de lesiones culposas (2023).

La Policía Nacional adelanta las investigaciones para dar con la ubicación y captura del segundo implicado.

El capturado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de homicidio, a la espera de las audiencias preliminares para definir su situación judicial.

Por su parte la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra López Duque, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 77 personas por homicidio y 584 por porte ilegal, en lo corrido del año.

“Continuamos nuestra ofensiva contra el homicidio y los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.