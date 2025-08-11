Cartagena, segunda ciudad con más acciones enfocadas en seguridad para prevenir siniestros viales

Cartagena

Cartagena de Indias se posesionó como la segunda ciudad de Colombia con más acciones enfocadas en seguridad para prevenir los siniestros viales, esto según el reciente informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV con su “Plan 360”.

El informe resalta en la lista a Bucaramanga, Cartagena, Barrancabermeja, Aguachica, Bogotá D.C., Ocaña, Armenia, Soacha, Medellín, Neiva, entre otros municipios y Distritos, los cuales consolidan el 49% del total de acciones enfocadas al control durante esta temporada. También revela la cantidad de comparendos impuestos durante las jornadas programadas en cada uno de los municipios que presentan mayor cantidad de reportes.

“Nuestro propósito es seguir salvando más vidas durante este año en Cartagena. Para fortalecer el PLAN 365 y su efectividad durante los controles en vía, a través de la presencia institucional, por eso, para nosotros es importante la articulación con las autoridades nacionales con acciones contundentes, bien sea pedagógicas o de control, que nos ayuden a disminuir los siniestros”, expresó José Ricaurte, director del DATT.

La Circular Conjunta No. 023 de 2025 del Ministerio de Transporte indica que, los Organismos de Tránsito y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) deberán para 2025 diseñar, adoptar e implementar acciones regulatorias de vigilancia y control a las normas de tránsito, y con especial atención durante las temporadas vacacionales, puentes festivos, feriados o festividades locales con el fin de reducir la siniestralidad, para proteger la vida e integridad de las personas.

Plan 365

La Agencia Nacional de Seguridad Vial para 2025 implementa el Plan 365, como una estrategia que durante todo el año integrará y coordinará esfuerzos con las autoridades de Tránsito, entidades de sector Transporte (Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, ANI e INVIAS), y aquellas que integran el sistema nacional de transporte en aras de reducir la siniestralidad vial; por lo tanto serán 365 días de operación continua, con repercusión en las acciones de controles regulatorias, pedagógicas y preventivas para ejecutarse en las vías del territorio nacional.