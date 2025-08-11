Asesinato de Miguel Uribe es muestra de que no hay garantías para hacer oposición en Colombia: Cabal
La senadora del Centro Democrático lamentó el asesinato del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, de 39 años
Asesinato de Miguel Uribe es muestra de que no hay garantías para hacer oposición en Colombia: Cabal
06:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
María Fernanda Cabal. Foto: Sebastián Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images.
Escuche la entrevista de 6AM