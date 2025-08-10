Santa Rosa vive la pasión del fútbol con el torneo “Juega por Barrio”

Santa Rosa vive la pasión del fútbol de barrio con el torneo “Juega por Barrio”

Se disputan la gloria en el Torneo de Fútbol “Juega por Barrio”, una iniciativa liderada por la Alcaldía Municipal, bajo la dirección del alcalde Harvis Bello Elles, y la Coordinación de Deporte Local.

Durante varias semanas, las calles, canchas y escenarios deportivos de todos los sectores serán el escenario de esta fiesta deportiva que va más allá de la competencia: busca fortalecer los lazos de unión, la integración comunitaria y el espíritu deportivo en los más jóvenes.

El balón que une barrios

En total son 32 equipos, distribuidos en cinco categorías que representan los barrios participantes y sus zonas aledañas. Así, por ejemplo, La Unión reúne cinco equipos que incluyen no solo a su sector sino también a su círculo de barrios vecinos; lo mismo ocurre con El Trébol, La Ceiba, El Paraíso, El Silencio y San José, lo que garantiza que prácticamente toda la geografía urbana del municipio esté representada en el torneo.

La emoción del campeonato se siente desde el pitazo inicial. Cada conjunto salta a la cancha con la ilusión de llevar a su barrio a lo más alto, pero también con el compromiso de jugar con respeto, en un ambiente donde lo importante no es solo ganar, sino convivir.

El alcalde Harvis Bello Elles destacó que este torneo “es una oportunidad para que nuestros niños y jóvenes se alejen de las calles y se acerquen al deporte, a la disciplina y a la amistad. Queremos que el fútbol sea un motor de cambio social en Santa Rosa”.

Más que goles: integración y valores

Cada encuentro es una fiesta. Familias enteras se reúnen alrededor de las canchas, vendedores ambulantes ofrecen refrescos y empanadas, y los aplausos retumban con cada jugada. No se trata únicamente de marcar goles: se trata de compartir, aprender a perder y ganar con dignidad, y fortalecer la identidad barrial.

El torneo “Juega por Barrio” se desarrollará en varias sedes distribuidas por todo el municipio, permitiendo que cada comunidad sea protagonista y anfitriona de esta celebración deportiva.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sigue la emoción

La organización del evento invita a toda la ciudadanía a seguir los resultados, las programaciones y las historias detrás de cada equipo a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal, donde se compartirán imágenes, marcadores y anécdotas de este campeonato que promete dejar huella en Santa Rosa.

En Santa Rosa, el fútbol no solo se juega: se vive, se celebra y se convierte en un puente que une a toda una comunidad.