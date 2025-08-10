Reparada tubería dañada que dejó al 40% de Cartagena sin el servicio de agua potable

Aguas de Cartagena finalizó con la reparación de daño en tubería que afectó el servicio al 40% de la ciudad. Los trabajos se ejecutaron en el barrio Henequén.

El tubo afectado conducía agua cruda desde la Estación de Bombeo Albornoz hasta la planta de potabilización El Bosque. La intervención permitió superar la afectación que ocasionó la suspensión temporal del servicio de acueducto.

La empresa activó oportunamente su Plan de Contingencia, desplazando personal técnico especializado, maquinaria y equipos para realizar la intervención de manera continua y segura.

Gracias a este esfuerzo conjunto, inicio el restablecimiento del suministro de agua potable el cual se verá reflejado en forma gradual en los barrios comprometidos, garantizando la calidad y continuidad del servicio.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión y paciencia de los usuarios durante la contingencia y reafirma su compromiso de trabajar de forma eficiente para proteger y asegurar la prestación del servicio de acueducto a toda la ciudad.