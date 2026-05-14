El Nuevo Chambacú: la gran apuesta de Dumek Turbay para el deporte y la movilidad en la ciudad

Con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer nuevas alternativas de tránsito para conductores, peatones y usuarios del transporte público, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa avanzando en la recuperación y rehabilitación de corredores estratégicos en la ciudad como el proyecto del complejo deportivo Nuevo Chambacú.

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Este proyecto no solo es una de las apuestas deportivas y sociales más ambiciosas del Gobierno del alcalde Dumek Turbay, sino que se consolida como una alternativa vial que permitirá descongestionar la intersección entre la Avenida Pedro de Heredia y la carrera 14 de Torices, una zona que históricamente ha presentado alta carga vehicular.

Las obras contemplaron la rehabilitación de la malla vial de la carrera 14, corredor por el que transitan 7 de las 15 rutas de transporte público colectivo de la ciudad, fortaleciendo así la conectividad y mejorando las condiciones de circulación para miles de usuarios diariamente.

Como parte de la intervención, fueron habilitadas dos bahías destinadas al ascenso y descenso de pasajeros, lo que permitirá una operación más organizada del transporte público y contribuirá a reducir los puntos de congestión sobre este importante corredor vial.

De igual manera, se adelantó la rehabilitación de la carrera 34A, una obra complementaria que tiene como objetivo disminuir la congestión vehicular generada en la conexión entre la carrera 14 y la Avenida Pedro de Heredia, optimizando los tiempos de desplazamiento y mejorando la circulación para los vehículos con destino al Centro Histórico de la ciudad.

Dentro de las acciones, también se fortalecieron los dos cruces peatonales seguros sobre la Avenida Pedro de Heredia, brindando mayores garantías de movilidad y seguridad vial para los peatones que diariamente se desplazan por la zona.

Con estas acciones, la Administración Distrital reafirma su compromiso con una movilidad más segura, eficiente y organizada, priorizando obras que impacten positivamente la calidad de vida de los cartageneros.