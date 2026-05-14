Más de 7.000 jóvenes avanzan a las eliminatorias del Torneo de Ajedrez del Caribe A La Rueda Rueda

Con una participación sin precedentes, el VIII Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda cerró su etapa de inscripciones con un total de 7.087 niños, niñas y jóvenes ajedrecistas entre los 6 y los 17 años inscritos, consolidándose de esta manera como uno de los eventos de ajedrez más grandes y relevantes para el país y la región.

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El Torneo inicia con su fase de eliminatorias virtuales, que se desarrollarán entre el 1 y el 24 de mayo, a través de la plataforma ChessKid, una herramienta que permite la participación remota, segura e incluyente donde pueden participar de manera gratuita los jóvenes aficionados y profesionales del deporte ciencia de todo el territorio nacional.

El éxito de la convocatoria se refleja en la participación de jugadores provenientes de 27 departamentos de Colombia. Entre los territorios con mayor número de inscritos se destacan:

Cundinamarca: 1.233 participantes

1.233 participantes Atlántico: 1.056 participantes

1.056 participantes Antioquia: 969 participantes

969 participantes Córdoba: 592 participantes

592 participantes Valle del Cauca: 272 participantes

272 participantes Bolívar: 269 participantes

269 participantes Sucre: 216 participantes

216 participantes Santander: 203 participantes

203 participantes Boyacá: 181 participantes

181 participantes Huila: 158 participantes

Asimismo, departamentos como Cesar, Quindío, La Guajira, Tolima, Risaralda, Caldas, Meta, Nariño, Magdalena y Norte de Santander también hacen parte de esta gran fiesta deportiva que continúa fortaleciendo el ajedrez juvenil en Colombia.

Se evidencia, además un alcance significativo en regiones apartadas y rurales del país, lo que reafirma la amplitud del cubrimiento del Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda. Entre las zonas con participación destacada en este segmento se encuentran: Chinú (Córdoba), con 133 inscritos; Rivera (Huila), con 32; así como municipios de Antioquia como Frontino, Jardín y Jericó; de Cundinamarca, Sesquilé y Guatavita; del Cauca, Inza y Toribio; del Putumayo, San Miguel; del Vichada, La Primavera; y de La Guajira, Uribia y Hatonuevo.

El Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda se está consolidando a nivel internacional y muestra de ello, es la alta participación de ajedrecistas extranjeros lo que representa en más de 425 inscritos de Honduras y 421 de El Salvador, además de jugadores de Venezuela, Panamá y Ecuador quienes tendrán ingreso directo a la final del Torneo tendrá el derecho de participar directamente en la final presencial que se jugará en Barranquilla el 17 y 18 de octubre de 2026

En cada jornada eliminatoria, jugadores provenientes tanto de regiones apartadas como de las principales capitales del país se conectarán, sin que la distancia o las fronteras representen una barrera, a través de la plataforma ChessKid. Allí pondrán a prueba sus habilidades y destrezas en este deporte que une mentes en torno a un mismo tablero.

En cada eliminatoria se va seleccionando a los mejores 16 jugadores de las 8 jornadas virtuales, que pasaran clasificación de la semifinal que se realizará en Bogotá, Medellín., Barranquilla y Montería

Un modelo de expansión

La expansión del ajedrez, liderada por la Fundación a la Rueda Rueda en alianza con ChessKid, a través del Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda y sus programas de formación en Colombia y El Salvador, ha impactado a más de 20.000 niños y jóvenes. Este modelo se consolida como un referente en Latinoamérica, con proyección de crecimiento internacional, al posicionarse como una estrategia efectiva para ampliar el acceso al ajedrez, fortalecer habilidades socioemocionales y promover el uso de la tecnología en entornos dentro y fuera del aula.

La implementación de esta iniciativa ha beneficiado a aficionados, expertos y comunidades educativas en distintas regiones, superando barreras geográficas y fortaleciendo el acceso a procesos formativos y competitivos. De esta manera, el ajedrez se posiciona como una herramienta pedagógica escalable que contribuye al desarrollo cognitivo, social y académico.