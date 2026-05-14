Cae cargamento de marihuana en peaje de Gambote: iban más de 20 mil dosis hacia Cartagena

En desarrollo de los planes de prevención y control vial adelantados sobre los ejes viales del departamento de Bolívar, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional lograron un importante resultado operativo contra el tráfico de estupefacientes.

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El procedimiento se llevó a cabo sobre la vía San Onofre – Cartagena, a la altura del peaje de Gambote, donde mediante labores de registro y control fue requerido un vehículo tipo tractocamión afiliado a una empresa de carga, conducido por un ciudadano oriundo de Bogotá que cubría la ruta Cali – Cartagena.

Durante la inspección al automotor, los uniformados hallaron 23 paquetes envueltos en plástico transparente, ocultos bajo la modalidad de encomienda tipo paqueteo. Al verificar su contenido, las autoridades establecieron que correspondía a marihuana.

De acuerdo con la Policía, el cargamento tendría un equivalente superior a 20 mil dosis, las cuales, al parecer, iban a ser distribuidas en expendios de droga de la ciudad de Cartagena.

La sustancia estupefaciente incautada está avaluada en aproximadamente 13 millones de pesos y fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial correspondiente.

“Seguimos intensificando los controles en los corredores viales de Bolívar para evitar que sustancias alucinógenas lleguen a nuestros municipios y ciudades. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros uniformados en la lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras que pretenden utilizar las carreteras del departamento para delinquir”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de control y prevención en las vías nacionales del departamento de Bolívar para contrarrestar el tráfico de drogas y demás conductas delictivas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.