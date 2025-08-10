40% de Cartagena sin servicio de agua potable por rotura de un tubo

Para reparar un tramo de tubería ubicado en el barrio Henequén que conduce agua cruda desde la Estación de Bombeo Albornoz a la planta de potabilización El Bosque, se suspende el servicio de acueducto al 40% de Cartagena.

Para atender el incidente, Aguas de Cartagena ha desplegado su Plan de Contingencia y está desplazando un equipo especializado al sitio en donde se concentrarán los trabajos. Igualmente ha dispuesto equipos, maquinarias y accesorios necesarios para atender con prontitud esta contingencia en el sistema de acueducto.

Barrios afectados

Con esta suspensión parcial en el sistema de acueducto se afectaron los siguientes barrios:

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, San Antonio, Stella, 11 de Noviembre, Rafael Nuñez, Castillete, Costa Linda, la Villa Olímpica, Chiquinquirá, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio; urbanizaciones Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio doña Manuela, la Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir, Las Gaviotas; Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32; Las Palmeras, manzanas 1 a la 40; Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones, El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla,Zaragocilla sector El Progreso.San Isidro.

Igualmente se afectan la urbanizaciones La Española y Tequendama; Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito; conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul; las Faldas de La Popa: Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica,, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, sector las Delicias. Lo Amador entre la calle 35 a la 37 y carrera 20 a la 21; la Quinta, calle 35, entre carrera 21 y 21A; las viviendas comprendidas entre Paseo Bolívar y las Faldas de la Popa y el corregimiento de La Boquilla; Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Armenia, El Prado, Martinez Martelo, La María, La Candelaria, Bruselas, España; Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, Vista Hermosa, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro; Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera, cementerios y Clínica El Bosque.

También quedan afectadas las urbanizaciones La Concepción, Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Anita; las urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera; San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte; San Fernando, las viviendas entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia; Juan XXIII, Alto Bosque, el Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque, Bosque, Alto Bosque, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí y urbanización Asturias.

Aguas de Cartagena agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía con ocasión de esta contingencia y reitera su compromiso para reestablecer el servicio a la mayor brevedad posible