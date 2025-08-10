Parte de tranquilidad sobre calidad del agua en el río Quindío por presencia de espumas

Armenia

Luego de que se reportara la presencia de espumas en el río Quindío la autoridad ambiental inició el monitoreo correspondiente para determinar las condiciones en cuanto a la calidad del agua.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés informó que culminaron el procesamiento de los datos de las muestras tomadas el día 2 de agosto a la altura del sector de La María.

“Hoy hemos terminado el procesamiento de los datos de las muestras tomadas el día sábado 2 de agosto a la altura del sector La María en el río Quindío. Podemos tener tranquilidad en los quindianos en cuanto a la calidad de nuestra agua porque estos parámetros al compararlos con nuestro instrumento de planificación del río Quindío en específico los objetivos de calidad del agua son los resultados dan por debajo de lo que dichos objetivos nos demuestran“, indicó.

Entregó un mensaje de tranquilidad a la comunidad puesto que las evaluaciones realizadas a parámetros como metales comparadas con los objetivos de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico confirman que todos se encuentran muy por debajo de los límites permisibles.

"Con esto, hemos evaluado metales y ello nos ha mostrado un importante resultado, estando por debajo, muy por debajo de los límites permisibles. Quiere decir ello que nuestros objetivos de calidad del agua en el río Quindío se continúan cumpliendo. Nuestro instrumento de planificación del recurso hídrico se continúa ejecutando", manifestó.

Fue claro que lo anterior permite evidenciar que los objetivos de calidad del agua en el Río Quindío se continúan cumpliendo y por eso la comunidad puede estar tranquila.

“Y lo más importante, los quindianos podemos estar tranquilos. La calidad del agua es nuestro principal fuente hídrica, continúa dentro de los rangos permitidos. Continuamos monitoreando esta fuente hídrica, continuamos tomando muestras para la tranquilidad de todos los habitantes del territorio", aseguró.

Es importante mencionar que una vez aparecieron las espumas los reportes señalaban que el fenómeno podría estar relacionado con un cambio repentino en la dinámica del río, generado por una lluvia torrencial registrada el pasado fin de semana.