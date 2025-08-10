Orden Público

Ejército Nacional entregó ayudas a familias afectadas por el sismo en Paratebueno, Cundinamarca

Se entregaron más de 127 mercados, y diferentes cajas de ayudas como ropa e insumos de aseo.

El Ejército Nacional culminó con éxito la campaña solidaria “Apoyo al Desarrollo por Paratebueno”, una iniciativa que nació tras el fuerte sismo registrado el pasado 8 de junio en la vereda Santa Cecilia, municipio de Paratebueno, y que dejó a decenas de familias en situación de vulnerabilidad.

Bajo el liderazgo de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, se instalaron tres puntos de acopio en Bogotá para recolectar alimentos no perecederos, kits de aseo, utensilios de cocina, ropa y otros artículos esenciales.

En esta labor participaron personas civiles, entre ellos de la fundación ‘Sonrisa de Ángeles’ (FUSAC), y funcionarios del Ejército Nacional, logrando reunir en 10 días:

127 mercados para garantizar el sustento de las familias afectadas.

97 kits de aseo para promover condiciones dignas de higiene.

7 cajas de utensilios de cocina para facilitar las labores del hogar.

5 bultos de ropa para brindar abrigo y calidez.

La entrega de las ayudas se realizó tras un censo detallado que permitió identificar a las familias más afectadas, llevando no solo insumos, sino también un mensaje de respaldo y esperanza.

“La cercanía con las comunidades y el compromiso con su bienestar son valores que definen nuestra labor diaria”, destacó la institución castrense.

