Ejército Nacional entregó ayudas a familias afectadas por el sismo en Paratebueno, Cundinamarca

El Ejército Nacional culminó con éxito la campaña solidaria “Apoyo al Desarrollo por Paratebueno”, una iniciativa que nació tras el fuerte sismo registrado el pasado 8 de junio en la vereda Santa Cecilia, municipio de Paratebueno, y que dejó a decenas de familias en situación de vulnerabilidad.

Bajo el liderazgo de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, se instalaron tres puntos de acopio en Bogotá para recolectar alimentos no perecederos, kits de aseo, utensilios de cocina, ropa y otros artículos esenciales.

En esta labor participaron personas civiles, entre ellos de la fundación ‘Sonrisa de Ángeles’ (FUSAC), y funcionarios del Ejército Nacional, logrando reunir en 10 días:

• 127 mercados para garantizar el sustento de las familias afectadas.

• 97 kits de aseo para promover condiciones dignas de higiene.

• 7 cajas de utensilios de cocina para facilitar las labores del hogar.

• 5 bultos de ropa para brindar abrigo y calidez.

La entrega de las ayudas se realizó tras un censo detallado que permitió identificar a las familias más afectadas, llevando no solo insumos, sino también un mensaje de respaldo y esperanza.

“La cercanía con las comunidades y el compromiso con su bienestar son valores que definen nuestra labor diaria”, destacó la institución castrense.