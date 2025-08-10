Cae en Cali alias “Fedi”, operador clave de la mafia italiana ‘Ndrangheta’

Colombia

En una operación internacional coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, autoridades de Italia y Reino Unido, fue capturado en Cali Federico Startone, alias Fedi, considerado un actor estratégico de la mafia italiana ‘Ndrangheta y buscado en 196 países mediante notificación roja de INTERPOL emitida en Italia.

Alias Fedi estaba requerido por tráfico internacional de cocaína y por tejer alianzas con organizaciones criminales en el Cono Sur y la región Andina.

Según las autoridades, era el encargado de consolidar la presencia operativa de la mafia italiana en Colombia, Ecuador y Brasil, articulando vínculos con el Clan del Golfo, Los Choneros (Ecuador) y el Primer Comando Capital – PCC (Brasil) para la producción, transporte y distribución de cocaína hacia Europa.

Lo más asombroso de esta captura fue como se dio la operación, pues con drones las autoridades siguieron de cerca los movimientos de alias Fedi, en un apartamento lujoso en Cali, Valle del Cauca.

Lo vieron caminando por el balcón del inmueble, ingiriendo licor, tomando café, al tiempo que coordinaba por teléfono los envíos de cocaína a Italia en contenedores cargados con frutas.

Las investigaciones revelan que coordinaba envíos de droga ocultos en contenedores refrigerados de fruta y en lanchas rápidas, que partían de puertos en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil, con destino a Génova y Gioia Tauro (Italia).

Además, lideraba una red colombo-siciliana dedicada al lavado de activos mediante empresas gastronómicas fachada, y mantenía presencia activa en España, Colombia e Italia.

Alias Fedi era considerado operador de confianza de Giuseppe Palermo, alias Peppe, máximo cabecilla de la ‘Ndrangheta capturado en Bogotá el pasado 11 de julio.