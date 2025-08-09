“Y solo a pulmón”, Coral Tierra Bomba rinde homenaje al Almirante Padilla

“Y solo a pulmón”, es el poderoso video musical de la Coral Tierra Bomba que rinde homenaje al Almirante José Prudencio Padilla López, reconocido como el más grande héroe naval en la historia de nuestra Colombia y figura clave en las gestas independentistas del norte de Sudamérica.

El video musical filmado en locaciones de la isla de Bocachica, Cartagena, la Base Naval ARC Bolívar y a bordo de los emblemáticos buques Phantom y La Fantástica, contó con el apoyo de la Armada Nacional de Colombia - suboficial primero Milton López Arango. La dirección estuvo a cargo de Rafael Porto Hill, con dirección de fotografía y montaje de Enuar Castillo Ramírez, Foto Fija de Fernando Parra López y dirección musical de Egar Avilan Díaz. La pieza audiovisual destaca las armoniosas voces de la Coral Tierra Bomba y el talento escénico de Jhoyner Salgado, quien da vida al Almirante Padilla en su adultez, y de Juan Pablo Medrano, en su infancia. El reparto lo completan los reconocidos actores locales Rogelio Franco y Dennis Mercado, en los roles de los padres del prócer, junto a Lorieth Periñán y Jossie Zúñiga.

Nacido en Riohacha en 1784, Padilla se enfrentó no solo a los imperios europeos, sino también al racismo y a la exclusión de su época. El Almirante José Prudencio Padilla no solo se destacó por su capacidad estratégica en el mar, sino también por ser un símbolo de lucha, coraje y dignidad en medio de una época marcada por las desigualdades raciales y sociales.

“Con “Y solo a pulmón” invitamos a todos los colombianos a acercarse y conocer la figura de nuestro Almirante Padilla. Seguramente, tras ver el video, surgirán muchas preguntas, y eso es precisamente lo que buscamos: que esas inquietudes nos impulsen a profundizar en su papel fundamental en las gestas de independencia de Colombia. Este video musical también nace para encender la llama del conocimiento y del profundo orgullo que debemos sentir por nuestro máximo héroe naval, nacido en nuestra región caribe colombiana.” expresó Rafael Porto Hill, director del video musical.

La figura del Almirante Padilla encarna la lucha por la libertad en todas sus dimensiones: política, territorial y humana. Hoy, su memoria cobra especial relevancia en el video musical “Y solo a pulmón”, un esfuerzo por reivindicar la diversidad étnica y el aporte de las comunidades negras a la construcción de la nación colombiana. El legado del Almirante Padilla, sigue vigente como ejemplo de patriotismo y resistencia para las nuevas generaciones

Sobre la Coral Tierra Bomba

La Coral Tierra Bomba nace en 2019 como una apuesta por transformar vidas a través del arte en el corregimiento insular de Tierra Bomba. Su núcleo es la coral infantil y juvenil, integrada por niñas, niños y jóvenes de las distintas comunidades de la isla, quienes encuentran en el canto una herramienta para fortalecer su identidad, liderazgo, disciplina y conciencia social. A diferencia de otras agrupaciones, la Coral Tierra Bomba no interpreta repertorios ajenos: canta sus propias historias y la esencia de su territorio, estableciendo un vínculo emocional y pedagógico con la niñez y sus realidades.

Hoy, más que formar músicos, la Coral Tierra Bomba impulsa la formación de ciudadanos conscientes de su historia, comprometidos con su comunidad y capaces de construir un mejor país a través del arte.

“Liderar la producción de “Y solo a pulmón” ha sido una experiencia muy significativa. Este proyecto no solo rinde homenaje al Almirante Padilla, sino que también permite visibilizar el poder transformador del arte cuando se conecta con la historia y el territorio. “Y solo a pulmón” busca despertar preguntas, remover conciencias y sembrar orgullo. No es solo un videoclip: es una invitación a mirar con otros ojos nuestras raíces, y a valorar el papel de quienes —como Padilla— construyeron esta nación con valentía y sin privilegios.” comentó Milton López Arango, productor general del video musical.

Disfruta el video musical “Y solo a Pulmón” en el siguiente link:

https://youtu.be/AAUw-DG1Zl0?si=s1nQ-GIWaABBS9sR

“Y Solo a Pulmón”, también contó el apoyo de la Alcaldía de Cartagena de Indias por medio de su oficina de Comunicaciones y Prensa, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), Museo Naval del Caribe, Colegio Militar Almirante Colon (Sede Olaya), Escuela Taller Cartagena de Indias, Guia2 Teatro, Centro de Transferencia, Innovación y Emprendimiento Unicartagena CTIE, Ralston Offshore S. A. S., Forty 2 Ventures, AREPAXELL y ACODRES Capítulo Cartagena.