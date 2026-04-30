Corredor Histórico del Parque de La Marina: la obra que generó 120 empleos y transformó a Cartagena

La puesta en marcha del Corredor Histórico del Parque de La Marina no solo representa una transformación urbana y de movilidad para Cartagena, sino también una historia de impacto social que se refleja en la vida de quienes hicieron posible esta obra.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Detrás de cada metro construido, sendero iluminado y espacio recuperado, hubo manos cartageneras que encontraron en este proyecto una oportunidad laboral y una posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida. En total, este frente de obra sobre la Calle 30 generó 120 empleos, impactando directamente la economía de las familias vinculadas.

Historias que construyen ciudad

Para muchos trabajadores, el Corredor Histórico significó mucho más que un empleo. Fue una experiencia de crecimiento personal, familiar y profesional.

Ese es el caso de Hillary Suárez Montes, de 25 años, residente del barrio Bicentenario y encargada de la seguridad y salud en el trabajo (SISO) durante la ejecución del proyecto.

“Me siento muy bien porque aquí hubo muchas experiencias, sentimientos, esfuerzos, trasnocho, muchas emociones y al momento de entregar esta obra es algo muy grande para todos los que trabajamos aquí y luchamos por tener hoy en día este parque así como está”, expresó.

Hillary asegura que este empleo marcó un antes y un después en su vida y en la de su familia. “Este empleo me ayudó mucho a cambiar la vida de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos, porque económicamente los he ayudado gracias a Dios”, afirmó.

Gracias a este trabajo, pudo avanzar en metas personales importantes: “A mis hijos los he ayudado en sus estudios, en darles un hogar, con este trabajo he logrado hacerle mejores cosas a mi casa. Mi meta es la universidad de mis hijos, darles una buena vida que de pronto en mi infancia no tuve”.

Trabajo con sentido y orgullo

Otra de las voces que refleja el impacto social del proyecto es la de Carlos Rosero, técnico eléctrico encargado de la iluminación de senderos y bustos del corredor.

Con 49 años y más de dos décadas viviendo en Cartagena, asegura que esta experiencia fue profundamente significativa. “Agradecido porque me gusta lo que se ve, el cambio que ha generado. Esto era una zona algo olvidada y se nota a leguas el cambio que ha generado esta obra”, señaló.

Rosero destacó el esfuerzo colectivo detrás del proyecto y el valor humano del equipo de trabajo. “Fue un arduo trabajo, fueron horas de estar siempre en el sol o trasnocho y fue una gran familia trabajar aquí por la amistad y la camaradería que se dieron con las otras empresas”.

Más allá del ingreso económico, resaltó el valor emocional de haber aportado a la ciudad. “Hubo una gratificación de aportar algo que se hace con amor para la ciudad, esto se hizo con mucho amor”.

Una obra que deja huella en la gente

El impacto del Corredor Histórico trasciende la infraestructura. Se trata de una intervención que generó oportunidades, fortaleció capacidades laborales y permitió que decenas de familias cartageneras avanzaran en sus proyectos de vida.

Los trabajadores coinciden en un mensaje: este espacio no solo debe ser disfrutado, sino también cuidado. “Los invito a que caminen aquí, que disfruten de toda esta hermosura”, expresó Hillary, mientras que Carlos agregó: “Que nos apropiemos de estos espacios públicos, que los cuidemos, que los amemos”.