Unipamplona espera más estudiantes a futuro

Cúcuta

Luego de la re acreditación otorgada por el Ministerio de Educación a la Universidad de Pamplona, su director Ivaldo Torres piensa en grande frente a los retos que este reconocimiento impone.

El funcionario explicó a Caracol Radio lo que se ha proyectado dentro de la demanda que traerá esta favorable medida en el ámbito educativo.

“La institución tiene un gran compromiso con la ampliación de cobertura pensando que ya hemos superado la barrera de los 25 mil estudiantes o 26 mil, y seguramente nos estaremos acercando a los 32 mil”.

“Para ello tenemos que pensar en nuestra infraestructura, y pensar en nuevos laboratorios, nuestras bibliotecas, modernizar todo el parque tecnológico, la inteligencia artificial debe ser prioridad y los jóvenes que se forman debe salir ya con el dominio de los gestores de las IA, siendo administradores de muchos IA” dijo el rector.

Manifestó además que “la re acreditación nos abre puertas y también nos exige seguir buscando ranking internacional para el posicionamiento de nuestra universidad” precisó.