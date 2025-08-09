Real Cartagena empató en Cali ante Boca Juniors

El equipo dirigido por Martin Cardetti volvió a mostrar la iniciativa, adelantó líneas y buscó someter al rival pero, al igual que en el duelo anterior, presentaba un ataque anémico, en el que sostenía la pelota pero no lograba crear opciones claras de gol.

La primera anotación del partido llegó sobre el minuto 35, cuando por fin alguien en Real Cartagena intentó algo distinto a buscar a los extremos. Jheison Solarte sacó un remate seco a 25 metros del arco, el útil rebotó en un defensor y desubicó la línea, hecho que aprovechó bien Fredy Montero para abrir a Daniel Mera, quien centró y encontró bien ubicado a Camilo Nieva, quien tuvo su bautismo de gol con el equipo.

Sobre el final del primer tiempo, el central antioqueño Juan Ramirez sancionó un forcejeo de Felipe Acosta sobre Jackson Jaramillo como penal. El mismo ofendido tomó la pelota y definió bien a la parte baja del palo de la mano izquierda de Kevin Armesto, quien adivinó el poste pero no llegó.

Para la segunda mitad, Cardetti mandó a los mismos 11 al terreno pero, tras 9 minutos de juego igual de intrascendente, metió mano para ingresar a Santiago Gómez y Jairo Ditta, mientras que Carlos Ramírez pidió el cambio por una molestia física, dándole paso a Gonzalo Pedrosa.

Y fue el argentino Pedrosa, el que prácticamente le regaló la segunda anotación al cuadro local sobre el minuto 68. Una pelota de Boca Juniors al área, aparentemente de fácil despeje, enredó al central quien, prácticamente, asistió con el pecho a su rival, Jhonatan Monsalve, quien definió a placer ante Armesto.

El equipo heroico no se supo sobreponer a la ventaja vallecaucana, continuó mostrando un fútbol inane, sin mucha profundidad. Sobre el final del partido, un remate de tiro libre de Fredy Montero puso el empate definitivo.

Un 2-2 que no deja muchas buenas sensaciones, pero que permiten que el cuadro heroico siga sumando en un Torneo, en el que no le han sido muy favorables las expresiones futbolísticas. El próximo duelo del heroico será ante Real Santander, este viernes 16 de agosto en el estadio Villa Concha.