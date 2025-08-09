Palestina reacciona la decisión del gobierno israelí tras ampliar sus operaciones militares en Gaza

La Autoridad Palestina criticó la decisión del gobierno israelí de ampliar sus operaciones militares en Gaza, al tiempo que pidió a la comunidad internacional que presione para que se permita la entrada de ayuda humanitaria.

El portavoz presidencial de la autoridad palestina, Nabil Abu Rudeineh, afirmó que las medidas del gobierno israelí constituyen “un desafío y una provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz y la estabilidad”.

También pidió a “la comunidad internacional, liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que obligue urgentemente al Estado ocupante a cesar su agresión, permita la entrada de ayuda y trabaje diligentemente para que el Estado de Palestina pueda asumir todas sus responsabilidades en la Franja de Gaza”, dijo el portavoz de Palestina.

Sin embargo, el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para lanzar operaciones a gran escala y tomar Ciudad de Gaza, lo que desencadenó una ola de indignación en todo el mundo.