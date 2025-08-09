Internacional

Palestina reacciona la decisión del gobierno israelí tras ampliar sus operaciones militares en Gaza

Además pide a la comunidad internacional que presione esta decisión para que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

israel and palestine international disagreement

israel and palestine international disagreement / blueshot

AFP

Mariana Quintero

La Autoridad Palestina criticó la decisión del gobierno israelí de ampliar sus operaciones militares en Gaza, al tiempo que pidió a la comunidad internacional que presione para que se permita la entrada de ayuda humanitaria.

El portavoz presidencial de la autoridad palestina, Nabil Abu Rudeineh, afirmó que las medidas del gobierno israelí constituyen “un desafío y una provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz y la estabilidad”.

También pidió a “la comunidad internacional, liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que obligue urgentemente al Estado ocupante a cesar su agresión, permita la entrada de ayuda y trabaje diligentemente para que el Estado de Palestina pueda asumir todas sus responsabilidades en la Franja de Gaza”, dijo el portavoz de Palestina.

Sin embargo, el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para lanzar operaciones a gran escala y tomar Ciudad de Gaza, lo que desencadenó una ola de indignación en todo el mundo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad