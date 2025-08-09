“No ha habido ningún interés en frenar ascensos de Policías”: MinDefensa Pedro Sánchez

En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió que el actual Gobierno ha impulsado un incremento en los ascensos dentro de la Policía Nacional, afirmando que es un aumento del pie de fuerza y de un estricto proceso de meritocracia.

Esto luego de que el presidente Gustavo Petro retrasara durante 10 semanas el ascenso de 600 oficiales que esperaban la firma del decreto, lo que generó inconformidad dentro de esta fuerza.

Según el ministro, entre 2014 y 2018 el pie de fuerza policial se redujo en un 4%, y entre 2018 y 2022 cayó un 11%. Sin embargo, desde 2022 a la fecha se ha incrementado en un 7%.

“Las incorporaciones han crecido y, de acuerdo a los protocolos internos de la institución, los ascensos se otorgan por méritos, no por decisiones arbitrarias”, señaló.

El jefe de la cartera, aseguró que la moral de la Policía y las Fuerzas Militares se mantiene “supremamente alta”, incluso frente a amenazas como el plan pistola registrado hace tres meses.

“Nadie arriesga la vida desmotivado… hay un vigor y una fuerza moral interna de entregar absolutamente todo”, expresó.

Además, dejó claro que en sus encuentros con sargentos y comisarios se ha constatado ese compromiso de los uniformados, que son los que están en territorios.

El funcionario destacó mejoras en las condiciones laborales, como el incremento del pago a quienes prestan servicio militar o policial, que pasó de $300.000 a $1 millón y que en 2025 será equivalente a un salario mínimo.

También mencionó programas como Hijos de Honor, que garantiza educación y oportunidades a los hijos huérfanos de uniformados fallecidos en servicio.

Sobre los resultados operativos, el ministro Sánchez reportó que en los últimos tres años se han realizado más de 500.000 capturas por diversos delitos, así como la neutralización de 12.600 integrantes de grupos criminales, entre ellos alias Miller, considerado uno de los cabecillas más buscados de las disidencias de alias ‘Calarcá‘.

“Claro que hay retos, los reconocemos, pero la convicción de nuestros hombres y mujeres es absoluta, y estamos fortaleciendo capacidades tecnológicas, incluso para enfrentar amenazas como los drones”, concluyó.