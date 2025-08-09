Maratónica jornada de entrega de obras en el municipio de Villa Caro

Cúcuta

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar cumplió una agitada agenda en las últimas horas en el municipio de Villa Caro donde entregó una serie de obras para el beneficio de la comunidad.

El mandatario departamental lideró esta acción con su equipo de gobierno para hacer la entrega de un paquete de obras que desde la administración del exgobernador Silvano Serrano fueron proyectadas y presupuestadas para su ejecución.

Dentro del paquete de obras están la construcción de placa huella para permitir una mejor movilidad y comunicación a los habitantes de esta población, la construcción de una IPS para el municipio, la atención a los adultos mayores dentro del programa social de la Gobernación de Norte de Santander y el reconocimiento a la entrega de uniformes a la comunidad educativa a través de la actual administración y uno de los mayores atractivos en materia turística el sendero de Cristo Rey, levantado en esa población y que fue inaugurado.

El mandatario de los nortesantandereanos destacó los trabajados desarrollados para poder cumplir a la gente de Villa Caro y manifestó que “el gobierno departamental quiere seguir impulsando obras que permitan el desarrollo de las comunidades y seguir trabajando en ese propósito desde todas las áreas de la administración”.

Por su parte el ex mandatario Silvano Serrano celebró el trabajo proyectado y ejecutado en su gobierno y en este para poder hacer realidad los trabajos de infraestructura que reclamaba la comunidad de ese municipio.