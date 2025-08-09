Hombre muere tras caer y ser arrastrado por la creciente de una quebrada en Floridablanca

Bucaramanga

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 59 años que cayó a la quebrada de Aranzoque, en el municipio de Floridablanca, Santander, en las últimas horas. La víctima fue identificada como Circunsición Valaguera Valero.

El teniente Clemente Jaimes, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, menciona sobre el suceso: “Cuando nos informan, se inicia la búsqueda, se pidió apoyo de dos unidades más con equipos de iluminación. Sobre la 1:00 a.m, fue localizado por unos familiares que también lo estaban buscando. Nos desplazamos al sitio, pusimos el cuerpo seguro para que la quebrada no lo fuera arrastrar nuevamente“.

¿Cómo fueron los hechos?

El hecho se registró hacia las 9:30 de la noche en inmediaciones del asentamiento humano Los Puentes. Según el relato de su hija, Yuli Paola Valaguera, un vecino presenció el momento en que el hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío mientras se dirigía hacia su lugar de residencia, ubicado cerca del afluente.

De acuerdo con testigos, la quebrada registraba un aumento en su caudal debido a las lluvias de la noche, lo que habría complicado la situación. Vecinos y familiares iniciaron la búsqueda de inmediato y localizaron el cuerpo sin vida a unos 20 metros del lugar de la caída. Posteriormente, dieron aviso a las autoridades.

Las causas exactas de la muerte están por establecer. Testigos señalan que el hombre utilizaba con frecuencia un puente improvisado sobre la quebrada para acceder a su vivienda, ya que es el camino obligado hacia el asentamiento donde residía.