Emiten alerta internacional por ciberestafas en las que se aprovechan de la película F1

La película inspirada en la Fórmula 1 así como la pasión por los vehículos ha sido aprovechada por ciberdelincuentes a nivel mundial, para consolidar una red de fraudes en la que prometen a la ciudadanía la posibilidad de ver la película a bajo costo o, incluso, de manera gratuita por medio de plataformas de streaming.

En una de las estafas, según Kaspersky, los estafadores prometen a los ciudadanos la oportunidad de ver la película gratis, pero a cambio piden una suscripción en la que solicitan vincular una tarjeta bancaria, una vez las personas caen en la trampa, los delincuentes retiran todos los fondos disponibles.

Leer más: La nueva estafa que sacude a empresarios colombianos de alto nivel

Pero ojo, los ciberestafadores también buscan engañar a coleccionistas con falsos sorteos de juguetes de autos de carrera relacionados con una promoción especial de una franquicia de restaurantes de comida rápida. En esta estafa piden completar un cuestionario con datos personales que son robados y luego solicitan el pago del envío del artículo coleccionable, el cual no llega

Leer más: Denuncian presunta estafa en la organización de bodas en Armenia ¿Qué responden desde la empresa?

Ante esto, María Isabel Manjarrez, quien es Investigadora de Seguridad para América Latina en el Equipo de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky, indicó que los delincuentes se aprovechan de situaciones que mueven pasiones, como esta película que despierta el amor por los vehículos y la velocidad para estafar. “Este tipo de campañas aprovechan la urgencia emocional y el entusiasmo colectivo que genera un gran estreno para manipular al usuario. Basta con una estética cuidada y referencias reconocibles, como imágenes oficiales o nombres de marcas, para que la víctima baje la guardia”.

“El objetivo es obtener datos bancarios o personales a través de una interacción aparentemente inofensiva, como registrarse o participar en un concurso. Por eso, más allá de evitar enlaces sospechosos, es clave desarrollar una mirada crítica frente a lo que consumimos online”, agregó .