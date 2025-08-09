Crystal Palace vs. Liverpool por la final de la Community Shield: Muñoz y Lerma serían titulares
Los colombianos esperan conseguir su primer trofeo de la temporada 2025-26.
La final del Community Shield entre el Crystal Palace y el Liverpool, se disputará este domingo 10 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana (hora colombiana), en el estadio Wembley de Inglaterra. Este es el primer trofeo de la temporada 2025-26, luego de una pretemporada exigente.
Liverpool es el actual campeón de la Premier League y el Crystal Palace campeón de la FA Cup. Durante este tiempo, Liverpool jugó cinco encuentros amistosos, mientras que el Crystal Palace seis. Esta es la primera vez en toda la historia que los Eagles clasifican a la final del Community Shield.
Cabe recordar que solamente dos colombianos han levantado el trofeo Community Shield. David Ospina, en el Arsenal 2017 y Luis Díaz, en el Liverpool 2022. Se espera que a esta lista se sumen Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores que fueron protagonistas al derrotar al Manchester City y quedarse con la FA Cup.
Historial
La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue el pasado 25 de mayo del 2025, por la jornada 38 de la Premier League, el compromiso termino en empate (1-1). Sin embargo, esta es la primera vez que se verán las caras en una final y en la disputa de la Community Shield.
Posible alineación de Liverpool
Allison; Stephenson, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Morton; Salah, Elliot, Ngumoha; Wirtz.
DT: Arne Slot
Posible alineación de Crystal Palace
Henderson; Muñoz, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell; Sarr, Lerma, Kamada, Eze; Mateta.
DT: Oliver Glasner