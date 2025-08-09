Capturan en Santander a hombre acusado de abusar de su nieto

Bucaramanga

En el municipio de Palmas del Socorro, las autoridades capturaron a un hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de su nieto de tan solo 7 años.

Según la investigación de la Fiscalía y la Policía, el procesado habría aprovechado que vivía en la misma casa con el menor para llevárselo a zonas boscosas de una finca y cometer los abusos. La denuncia fue presentada por la familia de la víctima y permitió obtener una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo de Oiba.

El operativo estuvo a cargo de unidades de la Policía de Santander y el Cuerpo Técnico de Investigación – CTI. Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

El comandante de la Policía en Santander, coronel Carlos Efrén Fuelagán, aseguró que el caso es una muestra de que los delitos contra los menores no quedarán en la impunidad.

Las autoridades pidieron a la comunidad denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123, disponible las 24 horas.