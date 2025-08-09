Ataque con granada en el barrio Los Alpes deja dos personas heridas

Ataque con granada en el barrio Los Alpes / Foto: Getty Images / Sandra Leidholdt

Cùcuta

Un nuevo ataque con granada en el barrio Los Alpes sobre la Transversal 17 en el sector de El Callejón dejó dos personas heridas en las últimas horas.

Los hechos se presentaron en la misma zona, donde 48 horas atrás había sido asesinada una pareja en circunstancias que son materia de investigación por parte de policía judicial.

La acción causó nuevamente preocupación en los vecinos de la zona que durante dos días han soportado ataques de sicarios, como también este hecho que generó alertas en la zona.

Por ahora no hay pistas de los responsables de estos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades que atendieron el caso.

En los últimos dos meses, más de diez artefactos explosivos han sido lanzados contra establecimientos por acciones extorsivas y contra viviendas por presunto tráfico de estupefacientes.