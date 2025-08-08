Un nuevo espacio cultural y gastronómico en Bogotá: Crítico BAR

Cine Colombia ha presentado Crítico BAR, un espacio exclusivo que forma parte de Lúmina Distrito Cultural & Gastronómico, su nueva propuesta en Bogotá. Ubicado en la Hacienda Santa Bárbara, el bar abrió sus puertas el pasado 26 de junio de 2025. Crítico BAR ofrece a sus visitantes una experiencia sensorial elevada, con una privilegiada vista a los cerros orientales de la ciudad.

El concepto del bar se centra en la coctelería de autor, donde cada trago es creado con la intención de ofrecer una experiencia única. Más allá de ser un simple bar, el lugar ha sido concebido para aquellos que valoran los detalles, desde la precisión en los sabores hasta la cuidada estética de cada presentación. Es un espacio ideal para diferentes ocasiones, desde tardes entre semana hasta noches más íntimas o after-office.

Crítico BAR se presenta como un lugar para quienes aprecian un nuevo ritual y saben elegir con criterio. Sus horarios de atención varían según el día, abriendo a las 3:00 p.m. de lunes a domingo y cerrando a la 1:00 a.m. de jueves a sábado. Con su coctelería de autor y su vista panorámica, el bar promete redefinir la forma de disfrutar la gastronomía y la cultura en la capital.