Tribunal aceptó impedimento del magistrado Ramiro Riaño para fallar tutela sobre libertad de expresidente Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá aceptó el impedimento con el que el magistrado Ramiro Riaño se apartó del estudio de la tutela que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe para intentar tumbar su detención domiciliaria.

Riaño planteó un conflicto de intereses, al exponer que su esposa fue nombrada en 2013 fiscal en Zipaquirá, por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, víctima en este proceso judicial.

“Estimo encontrarme incurso en la causal 1ª, como quiera que, mi compañera permanente Luz Adriana Gutiérrez Mejía fue nombrada en el año 2013, como Fiscal Local en provisionalidad, en el municipio de Zipaquirá – Cundinamarca, época para la cual el Dr. Montealegre Lynett se desempeñaba como Fiscal General de la Nación. 16. Es así porque, desde mi fuero interno, estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales".

El Tribunal declaró fundado su impedimento y ahora la acción constitucional será resuelta solo por dos togados Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero.

Si los magistrados Rogeles y Rosero tienen opiniones diferentes al momento de fallar la tutela que pide que el exmandatario pueda defenderse en libertad, el siguiente en la lista, Jairo José Agudelo, decidirá.