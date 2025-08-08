Plan militar coordinado con Perú sigue firme: comandante de las Fuerzas Militares

Con el fin de enfrentar de manera más efectiva las amenazas comunes en la región, las Fuerzas Militares de Colombia, Ecuador y Perú acordaron fortalecer la coordinación operativa en la zona de triple frontera, una de las regiones más complejas en términos de seguridad del continente por la variedad de grupos armados que se presentan en la zona.

Ahora, se suma a esto el conflicto diplomático que hay entre Colombia y Perú por la isla de Santa Rosa del Sur, sedimento que se dio hace más de 50 años, pero que no quedó en los tratados de 1922 que establecían los límites fronterizos.

El almirante destacó que, pese a esas tensiones diplomáticas, la coordinación militar con ese país no cambiará. De hecho, reafirmó el vínculo con el general Ojeda, comandante de las Fuerzas Armadas peruanas, con quien mantiene una relación de trabajo cercana desde hace años.

Aseguró que ambos países mantienen una comunicación permanente para atacar a los clanes criminales que operan en la frontera común.

“Definimos la estrategia regional para que estos grupos sean atacados con contundencia, sobre todo los que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal”, concluyó el alto oficial colombiano.

La triple frontera, según explicó a Caracol Radio el almirante, es un corredor estratégico entre Putumayo (Colombia), Sucumbíos (Ecuador) y Loreto (Perú) y ha sido históricamente una zona de difícil control estatal y con fuerte presencia de grupos criminales.

Por eso mismo, el almirante sostuvo una reunión con sus homólogos de ambos países con el objetivo de definir estrategias conjuntas frente a los crecientes desafíos de narcotráfico, minería ilegal y presencia de estructuras criminales transnacionales.

“Existe una gran comunicación entre las autoridades militares de los tres países, y hay una intención compartida de mantener una postura firme y coordinada en esta región crítica”, afirmó el almirante colombiano.

Durante el encuentro, las delegaciones consolidaron una hoja de ruta para el desarrollo de operaciones combinadas, basadas en el intercambio de inteligencia y en la identificación de áreas prioritarias de intervención.

Las acciones conjuntas buscarán atacar grupos como los Choneros y los Tiguerones en Ecuador, y diversas estructuras de crimen organizado presentes en la zona limítrofe con Perú.