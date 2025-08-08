Judicatura nombrará a tres magistrados de apoyo para apelación de condena contra Álvaro Uribe

El Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de magistrados adjuntos para que asuman el conocimiento de los casos que se encuentran en los despachos de los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá: Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, encargados de fallar en segunda instancia la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La medida se toma “con el fin de evitar la congestión judicial y por “el gran volumen, la connotación y el término de prescripción” del caso que, cabe recordar, la fecha está para el 16 de octubre.

“Los cargos transitorio se crearan a partir del 11 de agosto y hasta el próximo 10 de octubre”.

La determinación del nombramiento de magistrados de apoyo se suma a la suspensión del reparto de tutelas para los tres togados, que anunció en días pasados la judicatura.

Entre tanto, el próximo 13 de agosto se cumple los 7 días que tiene la defensa de plazo para interponer el recurso de apelación con el que buscarán tumbar la condena de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en la actuación penal.