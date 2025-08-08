Historia de una oveja en el Teatro Petra

La obra ’Historia de una oveja’ regresa al Teatro Petra con funciones del 8 al 16 de agosto. La historia aborda la migración, el desplazamiento y la esperanza, y es narrada desde la perspectiva de una oveja y otros animales. El elenco incluye a Marcela Valencia como la oveja Berenée, Julián Román como el egipcio Alí, y Juanita Cetina como la Niña Tránsito.

Los tres personajes se ven obligados a abandonar su hogar en el municipio de Santo José y se desplazan por campos, carreteras y ciudades. El director y dramaturgo de la obra, Fabio Rubiano, se inspiró al ver una oveja en el transporte público.

La escenografía, iluminación y música se complementan para transportar al público a los diversos escenarios por los que transita esta particular familia, desde el campo hasta la ciudad. Las funciones se realizan de miércoles a sábado, y la boletería general tiene un costo de $55,000.