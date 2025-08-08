El Profesor Salomón le brinda algunas recomendaciones a los signos HOY, 8 de agosto: ¡prepárese!

Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Cáncer, Escorpión y Acuario, la suerte está de su lado. Imagen de fondo tomada de Canva

Agosto es un mes de muchas bendiciones que trae consigo también, múltiples retos. U na nueva sesión para los signos ha empezado, y el profesor Salomón resaltó que, aquellos que posean el número 8 son personas a las que nunca les faltará el dinero, son personas creativas, con grandes bendiciones en este nuevo mes.

En este día, la recomendación del Profesor Salomón es las siguiente: encienda ocho velas pequeñas y coloque una moneda, luego pida ocho deseos y guarde esas monedas hasta el próximo año.

Tenga en cuenta también los siguientes aspectos para tener un día lleno de bendiciones:

Color del día: amarillo

amarillo Fruta: mandarina

mandarina Código sagrado: 1888

1888 Número del día: 3388

Horóscopo HOY 8 de agosto 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Mire, Aries, tiene una estrella divina que le brindará suerte en todo lo que haga, no se desespere, lleve las cosas con calma y evite estresarse.

Número especial: 2580

2580 Recomendación: kit de suerte rápida e incienso de fortuna.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las cartas muestran un portal de divinidad que le darán muchas bendiciones y le traerá lo mejor en todos los ámbitos de su vida: en salud, economía y en el amor, confíe en las cartas y en la prosperidad que se avecina.

Número especial: 4486

Recomendación: guarde su dinero.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, la sabiduría será muy importante para todas las bendiciones que llegarán a su vida, debe aprender a administrar su dinero y sus pendientes. En el amor, habrá reconciliación con tu persona especial, no permita que las personas envidiosas dañen el momento.

Número especial: 7255

Recomendación: espada de San Miguel.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Recuerde que todo aquello que estaba esperando, se le dará, eso que anhelaba tanto está por venir. Mercurio está abriendo puertas de prosperidad y de riqueza. Una cantidad de dinero tocará sus manos pronto, sea paciente.

Número especial: 1388

Recomendación: crema de ámbar y lago direccional del dinero.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

¡Se apróxima un viaje, Libra! Puede ser al extranjero o dentro de su país, además, alguien le va a proponer la venta de un vehículo. Tenga en cuenta lo siguiente: no se involucre en chismes para evitar situaciones vergonzosas y penosas.

Número especial: 0578

Recomendación: velón abre caminos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Viene mucho dinero a su vida, Acuario, su negocio va a mejorar y habrá una nueva propuesta de ingreso para su bolsillo, no se cierre a hacer negocios. En el amor habrá un reencuentro y se fortalecerán los vínculos con su familia o con su persona especial.

Número especial: 1350

Recomendación: garrafa de lo prosperidad y feromonas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Sigue adelante con cosas que estabas planeando, tal vez algunas cosas cambien en el camino, pero no se desanime. Viene un viaje que disfrutará al máximo junto a personas que ama.

Número especial: 7770

Recomendación: incienso de tres poderes.

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)

Viene mucho dinero a su bolsillo, siga adelante y evite perder los estribos ante situaciones difíciles. Si tiene algún proyecto en mente, lo podrá llevar acabo con facilidad y alegria.

Número especial: 3608

Recomendación: velón lluvia de plata.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tendrás una recompensa y satisfacción pronto en todo lo que realice, no olvide cuidar su salud y su alimentación. Un ángel de la guarda esta de su lado, recuerdelo, le ayudará a conquistar todo lo que desea.

Número especial: 0344

Recomendación: gotas milagrosas de Santa Marta.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, es hora de que empiece a tomar las riendas de su vida, es necesario que tome las decisiones que lo hagan feliz. Usted mejor que nadie sabe lo que lo hace feliz en su vida, no se deje guiar por nadie. Aproveche al máximo las oportunidades laborales que se le presenten.

Número especial: 7524

Recomendación: lago direccionado de la sabiduria.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Algo que estaba deseando, Virgo, ¡por fin se le dará! Esto representara estabilidad en si vida. Si en algún momento llega a asumir un cargo en el que sea líder, no deje que el ego se le suba, mantengase humilde.

Número especial: 8830

Recomendación: cóctel del poder y el agua redireccionada del dinero.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

No piense tanto eso que quiere hacer, hágalo. Tome decisones arriegadas que todo estará a su favor, no lo dude. Si esta a la espera de docuementos o papeles por firmar, estos saldrán victoriosos.

Número especial: 9719

Recomendación: velón lluvia de oro y el agua direccionado del éxito.

