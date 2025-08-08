Así fue la celebración del Día del Ejército en el Tolima

Tolima

Durante la celebración de los 215 años del Ejército Nacional, en el Cantón Militar Pijao de Ibagué se cumplió una ceremonia donde se reconoció el trabajo del personal de oficiales, suboficiales, soldados y personal civil con la entrega de reconocimientos a quienes en el último año se han desatacado por realizar un trabajo en la institución, con la entrega de medallas de virtudes militares en sus diferentes categorías.

En medio de esta ceremonia se realizó la entrega de la medalla al Mérito Del Servidor Público por parte de la Gobernación del Tolima, medalla Manuel Murillo Toro por parte de la Alcaldía de Ibagué y el reconocimiento por parte de la Asamblea Departamental del Tolima, destacando el trabajo del personal que integran esta unidad operativa.

Asimismo, se cumplieron ceremonias especiales de exaltación por esta fecha especial del 7 de agosto en las unidades ubicadas en el norte del Tolima como el Batallón de Infantería Patriotas y en el sur del Tolima con el Batallón de Infantería Caicedo.

El comandante de la Sexta Brigada, coronel Diego Patiño, destacó que son 4.700 soldados quienes con Patria, Honor, Lealtad y compromiso con Colombia, cumplen a cabalidad la misión institucional y garantizan la seguridad del departamento del Tolima, en sus lugares más apartados.

El oficial durante su intervención destacó el trabajo meritorio de los miembros de esta unidad a lo largo de la historia enfrentando con coraje los desafíos de cada época para garantizar la seguridad de los ciudadanos resaltando la lucha contra las extintas Farc, ELN, grupos armados residuales y otros grupos ilegales.

El comandante de la Sexta Brigada agradeció a las demás instituciones y al sector privado por su apoyo y cooperación invaluable en el logro de los objetivos misionales.

Historia del Ejército Nacional de Colombia

El 7 de agosto de 1819 sucedió una hazaña militar que condujo a la independencia definitiva de Colombia, conocida en ese entonces como la Nueva Granada. Por esta razón, en aras de reivindicar la importancia de la gesta libertadora, en 1925 esta fecha fue escogida como fiesta nacional y se reglamentó como celebración patria.

En 1978, tras un consenso entre militares y académicos, se escogió esta fecha como el Día del Ejército Nacional, mediante el Decreto 1461 de 1978, emitido por el presidente de la República, Alfonso López Michelsen. La razón de conmemorar esta fecha como el Día del Ejército radica en que la victoria en la batalla del Puente de Boyacá selló la derrota decisiva de los ejércitos del rey de España, despejando el camino para que el Ejército Libertador pudiera ocupar la capital, Santafé, que serviría luego como base de operaciones para futuras acciones militares definitivas para el proyecto emancipador en América del Sur.