Animalistas de Cúcuta denuncian amenazas y piden acciones urgentes

Cúcuta.

En el Concejo Municipal de San José de Cúcuta, más de 40 defensores de animales participaron en el encuentro ‘Animalistas al Concejo’, una sesión en la que se expusieron preocupaciones, necesidades y, de manera especial, las amenazas que han recibido varios de ellos en la ciudad.

La reunión contó con la presencia de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Personería, la Secretaría de Bienestar Social y otras autoridades locales, que escucharon las intervenciones y tomaron nota de los casos planteados.

“Lamentablemente, muchos animalistas en Cúcuta están siendo amenazados, y es urgente que las autoridades actúen para garantizar su seguridad”, advirtió el concejal y animalista Víctor Caicedo.

Durante el encuentro, también se expusieron solicitudes como apoyo con alimentos para hogares de paso y el fortalecimiento de los programas de esterilización para el control de natalidad en la población animal.

Según lo acordado, la Secretaría de Gobierno iniciará a finales de agosto un programa gratuito de esterilización y entregará alimentos a hogares de paso previamente caracterizados por el municipio.

Las autoridades se comprometieron a difundir, a través de las redes sociales y la página oficial de la Alcaldía, la información necesaria para que la ciudadanía pueda acceder a estos servicios sin costo, como parte de la política municipal de protección y control poblacional animal.