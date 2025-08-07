Policía de Bolívar incautó licor y cigarrillo de contrabando en El Carmen

En el marco del desarrollo del comando situacional ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar, en cabeza de la Gobernación de Bolívar, a través de la oficina de rentas departamentales- anticontrabando, con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Fiscal y Aduanera y Armada Nacional, se logró la incautación de un importante cargamento de contrabando.

Fueron en total 980 cajetillas de cigarrillo y 46 botellas de licor de contrabando incautados, en un operativo realizado en los diferentes establecimientos abiertos al público de este municipio.

Esta mercancía tenia un valor comercial de más de 14 millones de pesos.

“Este importante resultado se obtiene gracias a la vigilancia y control que hacemos en los establecimientos comerciales, donde buscamos velar por la integridad y salud de las personas”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.

Este operativo se realizó en el marco del plan denominado “Por el bienestar de los bolivarenses”, donde se busca que estos locales, cumplan con los reglamentos legales para la compra y venta de estos materiales y evitar la clandestinidad de sus productos.