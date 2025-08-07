“Otro Viernes de Locos” una dosis de nostalgia y diversión familiar

El 7 de agosto se estrena una de las comedias familiares de Disney esperadas para el 2025: “Otro Viernes de Locos” (Freakier Friday), dirigida por Nisha Ganatra y basada en el libro Freaky Friday de Mary Rodgers, la divertida cinta se sitúa 22 años después de la primera entrega “Un Viernes de Locos”, donde Tess y Anna intercambian personalidades y ahí empieza la locura.

En esta oportunidad, “Otro Viernes de Locos” con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a Tess y Anna Coleman. La historia continúa años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

Cortesía: Disney Studios / Glen Wilson Ampliar

El lanzamiento de “Otro Viernes de Locos” en el país estuvo marcado por una premiere, con funciones en Bogotá y Medellín en simultáneo, donde la nostalgia por los 2000, la música y la moda de esa época fueron los protagonistas. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de cantar karaoke al ritmo de las canciones “Take me Away “y “Hot to Go”, así como de recordar desde el humor a su crush de la adolescencia.

La secuela de Disney llega con la esencia de la película anterior, con las divertidas actuaciones tanto de Curtis como de Lohan. Los asistentes a las salas de cine desde el 7 de agosto verán una película con varias dosis de nostalgia y varios toques de humor en “Otro Viernes de Locos”. Cabe resaltar que la primera cinta “Un Viernes de Locos” de 2003 se encuentra disponible en Disney+.